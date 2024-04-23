Каждый четвертый предприниматель моложе 35 лет

В России зарегистрировано около 1 млн индивидуальных предпринимателей в возрасте до 35 лет. Доля молодежи среди ИП составляет 44%.
5,2 млн человек до 35 лет ведут деятельность в качестве самозанятых. Об этом сказано на сайте корпорации МСП.
«Данные позволяют сделать вывод о росте интереса российской молодежи к предпринимательской деятельности. И если среди ИП доля молодых людей составляет почти половину, то среди самозанятых их уже более 53%. Сегодня в этой категории около 5,2 млн людей в возрасте до 35 лет», — сказал генеральный директор корпорации МСП Александр Исаевич.
По сравнению с прошлым годом на 41% выросло число предпринимателей, которые ведут деятельность в сфере розничной торговли. В основном они продают товары на маркетплейсах.
По данным ФНС, 58% молодых предпринимателей пользуются государственными мерами поддержки бизнеса.
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