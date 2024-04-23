Многодетным продлят выплаты на погашение ипотеки

Многодетные семьи до конца 2030 года будут получать 450 000 рублей на погашение жилищного кредита.

Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала продление выплат многодетным семьям на погашение ипотеки до 31 декабря 2030 года.

Размер выплат составляет 450 000 рублей, пишут «Ведомости».

«Мера, безусловно, востребованная. В Государственной думе проект закона будет рассмотрен в приоритетном порядке», — сказал первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков.

В послании Федеральному собранию президент заявил, что льготную программу семейной ипотеки продлят до 2030 года. По плану она должна завершиться в июле 2024 года.

Недавно мы писали, что Минфин хочет повысить процентные ставки по семейной ипотеке.