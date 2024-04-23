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Индивидуальный предприниматель

Социальные предприниматели заработали больше 102 млрд рублей

Выручка индивидуальных предпринимателей, который работают в социальной сфере, составила 17,9 млрд рублей, а юридических лиц — 84,6 млрд.

Годовая выручка социальных предпринимателей превысила 102 млрд рублей. В январе 2024 года на территории страны действуют почти 11 тысяч социальных предприятий. 7,8 тыс. зарегистрированы в качестве ИП — на них пришлось 17,9 млрд рублей общей годовой выручки.

Как юридические лица работают 3,2 тыс. социальных предприятий, за год они заработали 84,6 млрд рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минэкономразвития.

«Суммарная годовая выручка социальных предпринимателей составила более 102 млрд рублей. Мы уже не раз говорили, что у социального бизнеса женское лицо — актуальные данные подтверждают этот факт: более 70% соцпредпринимателей — женщины», — сказали в министерстве.

30% предприятий работают в области образования, 23% оказывают социальные услуги и ведут деятельность в сфере здравоохранения, 17% — в секторе культуры, спорта и организации досуга, а 8% социальных предприятий приходится на обрабатывающие производства.

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