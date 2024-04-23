Патентные поверенные из новых регионов могут не оплачивать экзамены

Путин принял закон о льготном периоде аттестации патентных поверенных. Он продлится до 1 января 2026 года.

Президент подписал закон, который вводит льготный период для переаттестации патентных поверенных из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

До 1 января 2026 года патентные поверенные могут не оплачивать квалификационные экзамены, а также не подтверждать опыт работы. Речь идет о тех поверенных, которые работали по украинскому свидетельству.

Патентные поверенные, которые получили российское гражданство, приобретают свой статус при условии аттестации в качестве представителя по делам интеллектуальной собственности и регистрации в соответствующем реестре.

Закон вступает в силу со дня официальной публикации.

Патентный поверенный занимается регистрацией, защитой результатов интеллектуальной деятельности и оформляет передачу прав на них по договору.