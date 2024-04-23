Банки будут платить повышенную ставку в фонд страхования вкладов

Последний рывок перед майскими: проверьте, все ли отчеты вы сдали в СФР и налоговую. 📅«Ночной бухгалтер» № 1669

До длинных выходных придется пережить еще более длинную рабочую неделю. Но перед тем, как отправится на шашлыки, или просто хорошенько отоспаться, нужно закончить важные бухгалтерские дела — проверяйте, все ли отчеты сдали, правильно ли рассчитали и оплатили отпуска сотрудникам в межпраздничные дни. И, конечно, другие новости для бухгалтера за сегодня.