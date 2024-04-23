Банки будут платить повышенную ставку в фонд страхования вкладов

С третьего квартала 2024 года банки-участники системы страхования вкладов должны платить в фонд обязательного страхования 300% базовой ставки. Такое решение принял совет директоров Агентства по страхованию вкладов — АСВ.
Размер базовой ставки составляет 0,12% ежедневных остатков денежных средств, которые подлежат страхованию.
«Таким образом была отменена нулевая ставка, которая применялась с I квартала 2022 года», — сказано в телеграм-канале АСВ.
В январе 2024 года из правового поля исключили понятие дополнительной ставки страховых взносов для банков – участников системы страхования вкладов. Сейчас применяют только повышенные дополнительные и базовые ставки взносов.
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