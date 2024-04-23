25 апреля надо сдать уведомление на НДФЛ с кодом 31/01, до 3 мая – с кодом 31/11

До 25 апреля бухгалтеры должны сдать ЕНП-уведомление, куда входит НДФЛ, аванс по УСН и имущественные налоги.

Смотрите в нашей таблице, какие платежи входят в уведомление по сроку 25.04.

Налог КБК Код периода НДФЛ 13% за период с 01.04 по 22.04 18210102010011000110 31/01 НДФЛ 15% за период с 01.04 по 22.04 18210102080011000110 31/01 НДФЛ ИП на ОСНО 13% за 1 квартал 18210102020011000110 21/04 НДФЛ ИП на ОСНО 15% за 1 квартал 18210102080011000110. 21/04 Аванс по УСН «доходы» за 1 квартал 18210501011011000110 34/01 Аванс по УСН «доходы минус расходы» за 1 квартал 18210501021011000110 34/01 Налог на имущество за 1 квартал 18210602010021000110 34/01 Транспортный налог за 1 квартал 18210604011021000110 34/01 Земельный налог за 1 квартал 18210606032041000110 (зависит от места расположения участка) 34/01

Следующий срок сдачи ЕНП-уведомления – 3 мая.

Там будет НДФЛ за период с 23.04 по 30.04 с кодом периода 31/11.

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