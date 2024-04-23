25 апреля надо сдать уведомление на НДФЛ с кодом 31/01, до 3 мая – с кодом 31/11

Смотрите в нашей таблице, какие платежи входят в уведомление по сроку 25.04.
Налог
КБК
Код периода
НДФЛ 13% за период с 01.04 по 22.04
18210102010011000110
31/01
НДФЛ 15% за период с 01.04 по 22.04
18210102080011000110
31/01
НДФЛ ИП на ОСНО 13% за 1 квартал
18210102020011000110
21/04
НДФЛ ИП на ОСНО 15% за 1 квартал
18210102080011000110.
21/04
Аванс по УСН «доходы» за 1 квартал
18210501011011000110
34/01
Аванс по УСН «доходы минус расходы» за 1 квартал
18210501021011000110
34/01
Налог на имущество за 1 квартал
18210602010021000110
34/01
Транспортный налог за 1 квартал
18210604011021000110
34/01
Земельный налог за 1 квартал
18210606032041000110 (зависит от места расположения участка)
34/01
Следующий срок сдачи ЕНП-уведомления – 3 мая.
Там будет НДФЛ за период с 23.04 по 30.04 с кодом периода 31/11.
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