Путин подписал закон о новых акцизах на игристые вина

С 1 мая акциз на игристое и российское шампанское составит 119 рублей за 1 литр.

Президент подписал закон о снижении ставки акцизов на игристые вина российского производства на 15,6%.

С 1 мая 2024 года акциз на игристые вина и российское шампанское составит 119 рублей за 1 литр. Раньше авторы законопроекты планировали повысить акциз до 141 рубля.

С 1 января 2025 года акциз вырастет до 124 рублей, а с 1 января 2026 года — до 129 рублей.

Кроме того, изменятся правила расчета акциза на крепленое вино. Пока что он начисляется с учетом литража безводного спирта, а с 1 мая будут считать налоги с литра готовой продукции. Ставка до конца 2024 года составит 141 рубль, в 2025 вырастет до 147 рублей, а в 2026 году — до 153 рублей за литр.

При этом производители всех видов вина будут освобождены от уплаты в бюджет авансовых платежей по акцизам. По мнению властей, такой подход поддержит российских виноделов, а их продукция получит конкурентное преимущество перед иностранными поставщиками.