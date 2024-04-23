Власти продлят требования по продаже валютной выручки до конца года

Экспортеров обяжут до конца 2024 года продавать не меньше 90% от суммы зачислений на российские счета по внешнеэкономическим контрактам.

Крупнейшие экспортеры будут продавать валютную выручку до конца 2024 года.

По решению правительства 43 группы компаний из числа крупнейших экспортеров должны зачислять на свои российские счета не менее 80% от объема выручки. Затем не менее 90% от суммы зачисления нужно продать на внутреннем рынке.

О планах властей продлить временную меру по продаже выручки узнали «Ведомости». Изначально ограничения устанавливали до 30 апреля.

Источник издания также сообщил, что из-за трудностей с трансграничными переводами репатриация валютной выручки в срок 60 дней с момента оплаты стала невозможной. Сейчас бизнес надеется на смягчение требований или на сокращение сроков действия ограничений.

Центробанк также не видит веских оснований для продления обязательной продажи валютной выручки. Однако в январе 2024 года первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил о положительном эффекте от этих требований и предложил продлить меры до конца года.