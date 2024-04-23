Работодатели обязаны оплачивать сверхурочную работу с учетом стимулирующих выплат

Владимир Путин подписал закон об оплате сверхурочной работы. Теперь такая занятость будет оплачиваться исходя из размера заплаты, включая компенсационные и стимулирующие выплаты.
Первые 2 часа сверхурочной работы будут оплачивать не менее чем в полуторном размере, а последующие часы — не менее чем в двойном.
До этого момента работодатели платили сверхурочные исходя только из тарифной ставки или оклада сотрудника. Конституционный суд признал такой подход неправильным.
Закон начнет действовать с 1 сентября 2024 года.
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