Работодатели обязаны оплачивать сверхурочную работу с учетом стимулирующих выплат

Теперь нельзя начислять сверхурочные только на основании тарифной ставки или оклада работника. В расчет нужно включать компенсационные и стимулирующие выплаты.

Владимир Путин подписал закон об оплате сверхурочной работы. Теперь такая занятость будет оплачиваться исходя из размера заплаты, включая компенсационные и стимулирующие выплаты.

Первые 2 часа сверхурочной работы будут оплачивать не менее чем в полуторном размере, а последующие часы — не менее чем в двойном.

До этого момента работодатели платили сверхурочные исходя только из тарифной ставки или оклада сотрудника. Конституционный суд признал такой подход неправильным.

Закон начнет действовать с 1 сентября 2024 года.