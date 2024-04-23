Нормы о молодых работниках и специалистах прописали в законе

Президент подписал закон от 22.04.2024 № 95-ФЗ, который уточняет понятие «молодой специалист» и вводит новое — «молодой работник». В том числе это сделано для расширения мер поддержки в их адрес.

Молодым специалистом будет считаться гражданин России до 35 лет включительно, завершивший обучение, впервые устраивающийся на работу по специальности. При этом может иметь трудовой стаж, полученный в период обучения.

При этом молодой работник — это гражданин РФ до 35 лет включительно, имеющий трудовой стаж не более 3-х лет, независимо от образования и квалификации, и не подпадающий под критерии «молодого специалиста».

Закон вступил в силу с 22 апреля — дня его официального опубликования.