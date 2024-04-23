На ликвидацию банка QIWI нужно больше 2 млрд рублей

Основная статья расходов — затраты на увольнение сотрудников, они составят почти 1,9 млрд рублей.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) рассчитало смету расходов на ликвидацию банка «Киви»: затраты составят больше 2,1 млрд рублей.

На увольнение 1,5 тыс. сотрудников при ликвидации банка «Киви» нужно потратить почти 1,9 млрд рублей. Об этом сказано на сайте АСВ.

Согласно плану, процедура ликвидации банка пройдет с 10 апреля по 30 июня 2024 года, ею будет заниматься АСВ. Дата судебного заседания по рассмотрению отчета ликвидатора еще не назначена.

21 февраля Центробанк отозвал лицензию у банка «Киви» за нарушение федеральных законов, а также за несоблюдение требований регулятора.

Недавно мы писали, что суд ликвидировал банк «Гефест», у которого ЦБ отозвал лицензию 28 февраля 2024 года.