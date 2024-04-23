Суд ликвидировал банк «Гефест»

У банка «Гефест» отозвали лицензию 28 февраля 2024 года. Агентство по страхованию вкладов выплатило вкладчикам 93% компенсаций.

Арбитражный суд Тверской области принял решение о ликвидации банка «Гефест» по заявлению Центробанка.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) и временная администрация кредитной организации поддержали требование о принудительной ликвидации банка.

28 февраля 2024 года Центробанк отозвал лицензию у банка «Гефест». Организация нарушала антиотмывочное законодательство и не соблюдала предписания регулятора. Перед тем как отозвать лицензию, Банк России в течение 12 месяцев вводил ограничения, в том числе на привлечение средств вкладчиков.

АСВ уже перевело клиентам «Гефеста» 93% страховых выплат в связи с отзывом лицензии.