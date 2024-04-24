Роскомнадзор заблокировал 150 VPN-сервисов

Ведомство без решения суда заблокировало около 700 материалов с рекламой сервисов по обходу блокировок.

С 1 марта 2024 года Роскомнадзор заблокировал порядка 700 материалов, в которых содержалась пропаганда средств по обходу блокировок, а также реклама VPN-сервисов. Об этом сказал начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Евгений Зайцев на Форуме безопасного Интернета.

«Мы на текущий момент блокируем порядка 150 наиболее популярных VPN-сервисов», — сказал Евгений Зайцев.

Роскомнадзор с 1 марта имеет право без решения суда ограничить доступ к информации в сети, которая рекламирует или популяризирует VPN-сервисы и другие средства доступа к запрещенному контенту.