С 1 мая налоговую отчетность нужно сверять с новыми контрольными соотношениями

В связи с изменениями в НК ФНС утвердила новый перечень контрольных соотношений показателей налоговых деклараций и расчетов.

Список новых КС закрепил приказ ФНС от 29.02.2024 № ЕД-7-3/164.

Документ предназначен для проверки 19-ти основных налоговых отчетов и расчетов. В том числе деклараций по НДС (КНД 1151001), налогу на прибыль компаний (КНД 1151006), налогу на имущество организаций (КНД 1152026), различным акцизам, водному налогу, УСН (КНД 1152017), ЕСХН (КНД 1151059), на игорный бизнес (КНД 1152011), а также расчета 6-НДФЛ (КНД 1151100).

Если налоговики обнаружат несоответствие показателей отчета контрольным соотношениям, которое подтверждает нарушение порядка заполнения, такие декларации и расчеты учтут в совокупной налоговой обязанности только после камеральной проверки.