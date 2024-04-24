⚡️ Итоги дня: школьников научат управлять беспилотниками, золото упало в цене, а в России сделали люксовую машину на водородном топливе

Россия представила первый в мире автомобиль класса люкс на водородном топливе. Он создан на базе седана Aurus Senat.

Швейцария разблокировала активы, связанные с Россией, на 290 млн франков (около 318 млн долларов). Это произошло из-за снятия санкций ЕС с некоторых лиц, а также после того, как установили происхождение денежных средств.

Нейросеть Kandinsky 3.1 теперь доступна всем пользователям. Улучшенная модель генерации создает реалистичные и креативные изображения по текстовому описанию.

Муж Елены Блиновской заявил, что с ним пытаются разорвать контракт о военной службе. Алексей Блиновский уже обратился к главе СК Александру Бастрыкину.

В школах и колледжах будут учить управлять беспилотниками. Правительство полностью запустит программу с 1 сентября 2024 года. Будут закуплены специальные обучающие беспилотники, оборудованы классы и полетные зоны.

Котировки золота показали максимальное падение за год. Котировки июньских контрактов на золото на бирже Comex упали на 2,8% — до $2346,4 за унцию.

Владимир Путин принял закон о национальном словарном фонде. Он предусматривает создание единого цифрового ресурса, в котором интегрированы данные словарей русского языка, созданных за последние три века.

В AppStore снова можно скачать приложение каршеринга «Ситидрайв». Оно доступно под названием «Каршеринг Ситидрайв!».