⚡️ Итоги дня: школьников научат управлять беспилотниками, золото упало в цене, а в России сделали люксовую машину на водородном топливе

Россия представила первый в мире автомобиль класса люкс на водородном топливе. Он создан на базе седана Aurus Senat.
Швейцария разблокировала активы, связанные с Россией, на 290 млн франков (около 318 млн долларов). Это произошло из-за снятия санкций ЕС с некоторых лиц, а также после того, как установили происхождение денежных средств.
Нейросеть Kandinsky 3.1 теперь доступна всем пользователям. Улучшенная модель генерации создает реалистичные и креативные изображения по текстовому описанию.
Муж Елены Блиновской заявил, что с ним пытаются разорвать контракт о военной службе. Алексей Блиновский уже обратился к главе СК Александру Бастрыкину.
В школах и колледжах будут учить управлять беспилотниками. Правительство полностью запустит программу с 1 сентября 2024 года. Будут закуплены специальные обучающие беспилотники, оборудованы классы и полетные зоны.
Котировки золота показали максимальное падение за год. Котировки июньских контрактов на золото на бирже Comex упали на 2,8% — до $2346,4 за унцию.
Владимир Путин принял закон о национальном словарном фонде. Он предусматривает создание единого цифрового ресурса, в котором интегрированы данные словарей русского языка, созданных за последние три века.
В AppStore снова можно скачать приложение каршеринга «Ситидрайв». Оно доступно под названием «Каршеринг Ситидрайв!».
Обследование российских дорог показывает, что трассы оказались еще хуже, чем было заявлено ранее. Сейчас власти составляют программу дорожного строительства до 2030 года и прогноз до 2036 года по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги».
Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!
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