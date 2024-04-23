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Пользователи интернета

В Google Play вернулось приложение 2ГИС

Спустя 9 месяцев сервис 2ГИС вернулся в Google Play. Теперь пользователи могут установить картографическое приложение на Android-устройства.

Картографический сервис 2ГИС снова можно скачать в магазине приложений Google Play.

Приложение 2ГИС удалили из магазина приложений для смартфонов на системе Android в мае 2023 года. Тогда компания обратилась в суд и признала удаление незаконным.

Однако Google не добавлял приложение в свой магазин. Только спустя 9 месяцев после удаления сервис 2ГИС стал снова доступен для скачивания.

Комментарии

2
  • Damien Kurama

    Пхпхпх, забавно
    Знаю, что сибирякам он привычнее, на западе, на мой взгляд, Яндекс популярнее. Главное, что на офф. сайте .апк для скачивания сделали, а остальное не столь критично. Кому нужно – всегда могли найти
    Ну и в конце концов есть более-менее "доверительные" треш-бокс и прочие с ресурсы с вроде как нормальным, чистым софтом

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