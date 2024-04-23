В Google Play вернулось приложение 2ГИС

Картографический сервис 2ГИС снова можно скачать в магазине приложений Google Play.
Приложение 2ГИС удалили из магазина приложений для смартфонов на системе Android в мае 2023 года. Тогда компания обратилась в суд и признала удаление незаконным.
Однако Google не добавлял приложение в свой магазин. Только спустя 9 месяцев после удаления сервис 2ГИС стал снова доступен для скачивания.
Комментарии2
Пхпхпх, забавно
Знаю, что сибирякам он привычнее, на западе, на мой взгляд, Яндекс популярнее. Главное, что на офф. сайте .апк для скачивания сделали, а остальное не столь критично. Кому нужно – всегда могли найти
Ну и в конце концов есть более-менее "доверительные" треш-бокс и прочие с ресурсы с вроде как нормальным, чистым софтом
имхо, карты Яндекса не так тяжеловесны для телефона, как 2ГИС