Решение суда: в товарных знаках нельзя указывать «№1»

Роспатенту напомнили, что при регистрации брендов нельзя использовать элементы, которые создают впечатление о превосходстве товаров.

Суд по интеллектуальным правам (СИП) рассмотрел дело, в котором был нарушен закон о конкуренции. Производитель «Парус» зарегистрировал и использовал товарный знак «Дихлофос №1», тем самым получая конкурентное преимущество на рынке.

Федеральная антимонопольная служба сочла такую регистрацию товарного знака нарушением закона о конкуренции. ФАС установила, что таким образом компания пыталась выделить собственную продукцию и не нарушить запрет на необоснованное использование сравнительных утверждений.

Согласно решению суда, в товарных знаках нельзя использовать обозначения, которые создают впечатление о превосходстве товара над продукцией иных лиц. Кроме того, решение СИП может стать прецедентом, поскольку регистрация таких брендов в Роспатенте тоже противоречит законодательству.