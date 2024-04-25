ВТБ будет выдавать ипотеку в Крыму через РНКБ

Жители любых регионов страны смогут приобрести недвижимость в Крыму, а жители полуострова смогут оформить ипотеку в отделениях дочернего банка РНКБ.

В мае 2024 года ВТБ начнет выдавать ипотечные кредиты в Крыму через офисы своего дочернего банка РНКБ. Финансовые продукты РНКБ замещать не будут, а саму ипотеку можно оформить в 4-х отделениях банка — Симферополе, Евпатории, Севастополе и Ялте.

Сделку будут вести местные сотрудники, которые работают в ВТБ по совместительству, пишет «Коммерсант».

«В ближайшее время получить ипотеку можно будет в пяти российских регионах. Среди них — стратегический для государства Крым», — сказал заместитель президента-председателя правления банка Георгий Горшков.

Раньше крымские клиенты ВТБ могли оформить ипотеку, но только в тех регионах, где есть отделения банка. Теперь это ограничение снимут, и жители любых регионов смогут приобрести недвижимость в Крыму.

Кроме РНКБ, сейчас на полуострове работают 3 системно значимые кредитные организации — Промсвязьбанк, Сбербанк и Тинькофф-банк.