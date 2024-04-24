У «Тинькофф» появился новый сервис «Фрод-рулетка», где пользователи могут общаться с реальными мошенниками, выстраивать линию поведения и отнимать у них время.

«Тинькофф» тестирует новый сервис «Фрод-рулетка», который предлагает пользователям пообщаться с мошенниками. Банк приглашает принять участие в тестах тех, кто уже имеет опыт пранков или готов к возможному телефонному конфликту со злоумышленниками.

«Идея сервиса — охота на мошенникoв, сделать хищника добычей. Пoльзователи смогут общаться со злoумышленниками по телефону, а последние не будут знать, что они пoпали в ловушку и будут думать, что oбщаются с жертвой», — сообщили в пресс-службе банка.

Пока что «Тинькофф» учится управлять звонками мошенников и заманивать их в «Фрод-рулетку». Решение о массовом запуске сервиса будет принято после испытаний.