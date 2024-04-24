Пользователи могут принять участие в охоте на телефонных мошенников

«Тинькофф» тестирует новый сервис «Фрод-рулетка», который предлагает пользователям пообщаться с мошенниками. Банк приглашает принять участие в тестах тех, кто уже имеет опыт пранков или готов к возможному телефонному конфликту со злоумышленниками.
«Идея сервиса — охота на мошенникoв, сделать хищника добычей. Пoльзователи смогут общаться со злoумышленниками по телефону, а последние не будут знать, что они пoпали в ловушку и будут думать, что oбщаются с жертвой», — сообщили в пресс-службе банка.
Пока что «Тинькофф» учится управлять звонками мошенников и заманивать их в «Фрод-рулетку». Решение о массовом запуске сервиса будет принято после испытаний.
Комментарии2
Оружие своё приносить или там выдадут?))))
не... там будут орудовать их же способами
- Здравствуйте, Вы мошенник? я правильно позвонил?
- Да, верно
- Ваша мама в больницу попала (человека машиной сбила), Вы должны мне перечислить 100500. Вы сделаете это переводом или к Вам прислать курьера за наличными? Как Вам будет удобнее расплатиться?
-..... (следует выбор способа оплаты)
- До свидания, приятно было пообщаться.... Я позвоню через недельку с аналогичным?
- Да всегда пожалуйста, звоните. До свидания