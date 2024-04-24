Clearstream не поддержал выкуп заблокированных акций у россиян

Депозитарий Clearstream не будет содействовать в процессе выкупа зарубежными инвесторами ценных бумаг россиян, которые были заблокированы.

«Clearstream Banking не будет оказывать никакой поддержки в связи с этими процедурами. Напоминаем клиентам об их обязательстве соблюдать требования ЕС и другие применимые санкции», — сказано на сайте депозитария.

25 марта 2024 года начался обмен заблокированными активами, его планируют завершить к осени. Российские инвесторы могут подать заявки на выкуп бумаг до 100 000 рублей, а иностранцы их выкупят за деньги, которые лежат на специальных счетах типа «С». Дополнительных разрешений на вывод не требуется. Сбор заявок будет идти до 8 мая 2024 года.

В Clearstream хранится около 20% заблокированных ценных бумаг, основная часть активов содержится в депозитарии Euroclear.