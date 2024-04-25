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ВЭД

Как доказать, что взаимосвязь между продавцом и покупателем не влияет на цену вывозимых товаров

В случае перемещения продукции между взаимосвязанными продавцом и покупателем это должно быть заявлено в декларации таможенной стоимости по форме ДТС-3. Одновременно декларант заявляет о наличии либо отсутствии влияния взаимосвязи на цену вывозимых товаров.

Таможенная служба разъяснила, что декларант имеет право доказать отсутствие влияния взаимосвязи одним из способов:

  • Представить дополнительные документы и сведения, в том числе дополнительно запрошенные таможней, характеризующие или отражающие сопутствующие продаже обстоятельства.

При определение влияния взаимосвязи на цену таможенники рассматривают все условия сделки — включая способ, которым покупатель и продавец организуют свои коммерческие отношения, и то, как была установлена цена.

Если декларант докажет, что покупатель и продавец, являясь взаимосвязанными, взаимно продают и покупают вывозимые товары на тех же условиях, в том числе по сопоставимым ценам (то есть по ценам того же уровня), как если бы они не являлись взаимосвязанными, это доказывает, что взаимосвязь не повлияла на цену.

ФТС обратила внимание участников ВЭД на необходимость полностью заявлять сведения о таможенной стоимости и об обстоятельствах сделки.

  • Подать документы и сведения о том, что стоимость сделки с вывозимыми товарами близка к одной из проверочных величин, имеющих место в тот же или соответствующий ему период времени, в который товары вывезены из РФ.

Речь идет о стоимости сделки с идентичными или однородными товарами при их продажах покупателям, не являющимся взаимосвязанными с продавцом, для вывоза из РФ в ту же страну, в которую поставляются вывозимые товары.

Данные проверочные величины используют по инициативе декларанта и исключительно для сравнения.

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Как доказать, что взаимосвязь между продавцом и покупателем не влияет на цену вывозимых товаров

В случае перемещения продукции между взаимосвязанными продавцом и покупателем это должно быть заявлено в декларации таможенной стоимости по форме ДТС-3. Одновременно декларант заявляет о наличии либо отсутствии влияния взаимосвязи на цену вывозимых товаров.

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