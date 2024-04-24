⚡️ Итоги дня: депутат заработал 200 млн рублей, организм может сам вырабатывать алкоголь, у «Яндекс Маркет» ребрендинг, а нейросеть придумала рецепт кофе

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Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!
Комментарии2
Ну и дизайн, конечно, у Яндекс Маркета. Ассоциации: картошка фри, Солпадеин, но никак не онлайн-магазин. Хотя у Wildberries тоже не самый очевидный брендинг)))
непременно нужно попробовать)