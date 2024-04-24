⚡️ Итоги дня: депутат заработал 200 млн рублей, организм может сам вырабатывать алкоголь, у «Яндекс Маркет» ребрендинг, а нейросеть придумала рецепт кофе

Тренды договорной работы — 2024

Качественная работа над договором — это работа по минимизации рисков при его исполнении. Потребность что-то отразить в договоре обычно отражает обычаи делового оборота или новые позиции в судебной практике. Если мы говорим о трендах договорной работы в 2024 году, то здесь мы можем отметить и новое, появившееся в этом году, и то, что сохраняет свою актуальность не первый год. В этой статье остановимся коротко на основных договорных трендах.