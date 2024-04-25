С 15 мая суды могут возмещать больше процессуальных издержек

К процессуальным издержкам теперь относят расходы, связанные в целом с уголовным судопроизводством, а не только с производством по уголовному делу.

То есть в них включили досудебное и судебное производство по уголовному делу. Это закрепил федеральный закон от 14.02.2024 № 9-ФЗ.

Например, к процессуальным издержкам теперь однозначно будут относить произведенные при проверке сообщения о преступлении расходы, которые необходимы в силу прямого указания УПК.

Издержки возмещают за счет федерального бюджета либо средств участников уголовного судопроизводства.