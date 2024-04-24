Нотариусы оказали за свой счет услуги на 3,5 млрд рублей

Специалисты оказывают поддержку населению из собственных средств, не привлекая бюджетное финансирование.

В 2023 году нотариусы предоставили услуги льготным категориям населения на общую сумму 3,5 млрд рублей. Об этом сообщил президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик в ходе пресс-конференции «Нотариат 2024: технологии, доступность и социальная ответственность».

Специалисты оказывали помощь участникам СВО, их родственникам и вынужденным переселенцам из зоны боевых действий.

«Для людей, пострадавших в ходе трагических событий в «Крокус сити холле», мы немедленно установили отдельные льготы и меры юридической помощи», — сказал Константин Корсик.

Сейчас пункты помощи работают в Оренбурге, жители которого пострадали от паводка. Поддержку оказывают за счет средств нотариусов, бюджетные деньги не привлекают.