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Нотариат

Нотариусы оказали за свой счет услуги на 3,5 млрд рублей

Специалисты оказывают поддержку населению из собственных средств, не привлекая бюджетное финансирование.

В 2023 году нотариусы предоставили услуги льготным категориям населения на общую сумму 3,5 млрд рублей. Об этом сообщил президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик в ходе пресс-конференции «Нотариат 2024: технологии, доступность и социальная ответственность».

Специалисты оказывали помощь участникам СВО, их родственникам и вынужденным переселенцам из зоны боевых действий.

«Для людей, пострадавших в ходе трагических событий в «Крокус сити холле», мы немедленно установили отдельные льготы и меры юридической помощи», — сказал Константин Корсик.

Сейчас пункты помощи работают в Оренбурге, жители которого пострадали от паводка. Поддержку оказывают за счет средств нотариусов, бюджетные деньги не привлекают.

Комментарии

2
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    хотелось бы мне узнать на какую сумму оказала услуг наша нотариусиха.... от которой люди бегут всеми возможными и доступными способами лишь бы куда-нибудь, хоть в соседний город.

    К ней - только тому, кому деваться больше некуда.

    • s.ivanova_

      а в каком городе такие водятся, если не секрет?))

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