Нотариусы оказали за свой счет услуги на 3,5 млрд рублей

В 2023 году нотариусы предоставили услуги льготным категориям населения на общую сумму 3,5 млрд рублей. Об этом сообщил президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик в ходе пресс-конференции «Нотариат 2024: технологии, доступность и социальная ответственность».
Специалисты оказывали помощь участникам СВО, их родственникам и вынужденным переселенцам из зоны боевых действий.
«Для людей, пострадавших в ходе трагических событий в «Крокус сити холле», мы немедленно установили отдельные льготы и меры юридической помощи», — сказал Константин Корсик.
Сейчас пункты помощи работают в Оренбурге, жители которого пострадали от паводка. Поддержку оказывают за счет средств нотариусов, бюджетные деньги не привлекают.
Комментарии2
хотелось бы мне узнать на какую сумму оказала услуг наша нотариусиха.... от которой люди бегут всеми возможными и доступными способами лишь бы куда-нибудь, хоть в соседний город.
К ней - только тому, кому деваться больше некуда.
а в каком городе такие водятся, если не секрет?))