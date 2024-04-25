Налоговая не установила Блиновской срок погашения недоимки

ФНС отказалась согласовывать с блогером Еленой Блиновской срок погашения недоимки. Обвиняемая в неуплате налогов согласна расплатиться с долгами, для этого следствие снимет арест с части имущества.
«Мы обратились в налоговый орган, чтобы согласовать сроки погашения недоимки, но налоговый орган от этого отказался», — сказала адвокат Наталия Сальникова.
Следователь попросил продлить срок ареста Елены Блиновской до конца лета 2024 года, но Мосгорсуд сделал это до 26 июля. Блогеру грозит до 16 лет колонии.
Начать дискуссию