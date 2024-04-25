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Уклонение от уплаты налогов

Налоговая не установила Блиновской срок погашения недоимки

Следователи снимут арест с некоторого имущества Елены Блиновской, чтобы она смогла погасить долги перед бюджетом.

ФНС отказалась согласовывать с блогером Еленой Блиновской срок погашения недоимки. Обвиняемая в неуплате налогов согласна расплатиться с долгами, для этого следствие снимет арест с части имущества.

«Мы обратились в налоговый орган, чтобы согласовать сроки погашения недоимки, но налоговый орган от этого отказался», — сказала адвокат Наталия Сальникова.

Следователь попросил продлить срок ареста Елены Блиновской до конца лета 2024 года, но Мосгорсуд сделал это до 26 июля. Блогеру грозит до 16 лет колонии.

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