Как уменьшить налог по УСН на взносы ИП за 2021 и 2022 год

Если эти взносы были уплачены в 2023 году, можно ли уменьшить на них налог не 2023-го, а 2024 года? Обсуждение по этой теме затеяли подписчики нашего telegram-канала «Красный уголок бухгалтера».

Некоторые ИП уплатили фиксированные взносы за 2021 и 2022 годы только в 2023 году. У взносов за 2022 год срок уплаты – в принципе в 2023 году, а по взносам за 2021 год при некоторых видах деятельности была отсрочка. Кроме того, кто-то просто не уложился в срок, потому что не было денег на уплату взносов.

Есть мнение, что если взносы за 2021 и 2022 уплачены в 2023 году, то на них можно уменьшить только налог за 2023 год, а если они будут уплачены в 2024 году, то только тогда они уменьшают налог за 2024 год.

Но такое мнение не соответствует норме НК.

Согласно статье 345.21 НК, взносы, уплаченные после 31 декабря 2022 года, за расчетные периоды, предшествующие 2023 году, уменьшают исчисленную за налоговые (отчетные) периоды 2023 - 2025 годов сумму налога, авансовых платежей по нему.

То есть, если взносы за 2021 и 2022 годы уплачены в 2023 году, они могут уменьшать налог за 2023, 2024 или 2025 год. Причем не только годовой налог, но и за любой квартал.

Нет нормы, которая бы увязывала конкретную дату уплаты с периодом уменьшения.

Все новые правила фиксированных взносов-2024: шпаргалка

Как теперь платить фиксированные взносы, как уменьшать на них налог, нужно ли уведомление и заявление о зачете?

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