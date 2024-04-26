Сдать декларацию по УСН можно через личный кабинет ИП: как

Для этого при авторизации для входа в личный кабинет ИП следует выбрать способ – по сертификату ЭП.
Нужный раздел ищите в списке жизненных ситуаций.
Вам нужен сервис, который называется НБО.
По ссылке «отправить документ» надо загрузить файл с декларацией.
Сформировать этот файл, например, можно в бесплатной программе Налогоплательщик ЮЛ от ФНС.
В списке отправленных отчетов появится ваша декларация.
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