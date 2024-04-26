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Инвестиции

Брокерские компании восстановились после убытка в 2022 году

Известно, что брокеры получили 33,7 млрд рублей чистой прибыли за 2023 год и стали больше зарабатывать на услугах по размещению ценных бумаг.

В 2023 году выручка брокерских компаний росла опережающими темпами. После убытка в 2022 году в размере 34,9 млрд рублей организации получили 33,7 млрд рублей чистой прибыли. В основном они зарабатывали на размещении ценных бумаг.

Выручка брокеров от профильной деятельности за год выросла на 44% и превысила 74 млрд рублей, пишет «Коммерсант». Активней всего увеличилась выручка от услуг по размещению ценных бумаг — на этом заработали 4,9 млрд рублей почти 20 компаний. В прошлом году этот показатель немногим превышал 2,1 млрд.

«Отдельные брокеры (не входящие в группу с банком), как правило, не являются организаторами размещений, но привлекаются эмитентами для обеспечения спроса со стороны как крупных институциональных клиентов, так и физических лиц», — сказал гендиректор «Дженерал Инвест» Александр Хенкин.

Наибольшие доли в чистой прибыли брокеров занимает выручка от услуг на фондовом рынке. На нее пришлось почти 36 млрд рублей, или 63,8%.

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