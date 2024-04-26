Суд приостановил корпоративные права иностранной компании на российский бизнес X5

Арбитражный суд Московской области удовлетворил заявление Минпромторга и приостановил корпоративные права нидерландской компании X5 Retail Group N.V. на российский бизнес.
«Решение суда приостанавливает акционерные права X5 в ООО "Корпоративный центр ИКС 5" и передает принадлежащие X5 акции самой дочерней компании», — сказано на сайте компании.
Это означает, что иностранные держатели депозитарных расписок и бенефициары смогут получить акции дочерней компании пропорционально их участию в X5. В то же время российские держатели и конечные владельцы ценных бумаг обязаны принять такие распределяемые акции.
В августе 2023 года Путин принял закон, который позволяет экономически значимым организациям получать свои акции в прямое владение по решению суда, минуя иностранные структуры.
Недавно мы писали, что суд может приостановить корпоративные права иностранной компании в отношении Альфа-банка и АльфаСтрахования.
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