Суд приостановил корпоративные права иностранной компании на российский бизнес X5

По решению суда корпоративные права иностранных организаций в отношении российского бизнеса могут быть приостановлены. Это касается только экономически значимых компаний.

Арбитражный суд Московской области удовлетворил заявление Минпромторга и приостановил корпоративные права нидерландской компании X5 Retail Group N.V. на российский бизнес.

«Решение суда приостанавливает акционерные права X5 в ООО "Корпоративный центр ИКС 5" и передает принадлежащие X5 акции самой дочерней компании», — сказано на сайте компании.

Это означает, что иностранные держатели депозитарных расписок и бенефициары смогут получить акции дочерней компании пропорционально их участию в X5. В то же время российские держатели и конечные владельцы ценных бумаг обязаны принять такие распределяемые акции.

В августе 2023 года Путин принял закон, который позволяет экономически значимым организациям получать свои акции в прямое владение по решению суда, минуя иностранные структуры.

Недавно мы писали, что суд может приостановить корпоративные права иностранной компании в отношении Альфа-банка и АльфаСтрахования.