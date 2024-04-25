Минфин начал принудительно переводить Альфа-банк в юрисдикцию РФ

Минфин просит Арбитражный суд Московской области о приостановлении корпоративных прав иностранной организации ABH Holdings (ABHH) в отношении российских компаний «АБ Холдинг» (Альфа-банк) и «ЮНС-Холдинг» («АльфаСтрахование»).
По мнению министерства, иностранный холдинг препятствует деятельности системно значимой кредитной организации АО «Альфа-банк» и одной из крупнейших в стране страховых организаций – АО «АльфаСтрахование».
«В целях пресечения таких противоправных действий (бездействия) Минфин России обратился в Арбитражный суд Московской области с заявлением о приостановлении осуществления ABH FINANCIAL LIMITED и ALFASTRAKHOVANIE HOLDINGS LIMITED корпоративных прав в отношении АО "АБ Холдинг" и ООО "ЮНС-Холдинг"», — сказано на сайте Минфина.
В августе 2023 года Путин принял закон, который позволяет экономически значимым организациям получать свои акции в прямое владение по решению суда, минуя иностранные структуры.
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