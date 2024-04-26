На майских праздниках хотят запретить продажу алкоголя

Чтобы снизить число преступлений и защитить здоровье населения, депутат предложил по всей стране запретить продажу спиртного во время майских праздников.

Депутат Султан Хамзаев предложил премьер-министру Мишустину запретить продажу алкогольных напитков во время майских праздников.

С 1 по 10 мая увеличивается число водителей, которые находятся за рулем в нетрезвом виде, также растет количество травм и отравлений по вине алкоголя. Об этом пишут «РИА Новости».

«Прошу вас рассмотреть возможность дать поручение регионам проработать возможный запрет продажи алкогольной продукции на все выходные дни майских праздников: с 28 апреля по 1 мая и с 9 мая по 12 мая», — сказано в обращении.

По мнению депутата, запрет продажи алкоголя позволит защитить здоровье населения, сократить число преступлений и негативных последствий употребления спиртных напитков.

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