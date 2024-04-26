Аномальная нагрузка на электросеть помогла выявить майнинг криптовалюты

В Новосибирской области полицейские задержали подозреваемых в незаконном потреблении электроэнергии для майнинга криптовалюты.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Новосибирской области пресекли деятельность майнинговых ферм, работа которых обеспечивалась за счет незаконного подключения к электросетям.

По результатам обработки информации об аномальной нагрузке на электрические сети сотрудники полиции осмотрели ряд территорий. Установлено, что там располагались фермы для майнинга криптовалюты.

В ходе проверки задержан 35-летний житель Новосибирска, который являлся одним из владельцев нескольких майнинговых комплексов. Чтобы не платить за электроэнергию, потребляемую специальной техникой, он обратился к 39-летнему жителю Новосибирской области. Занимающий должность в одном из профильных учреждений фигурант за денежное вознаграждение воспользовался служебным положением и организовал подключение оборудования к высоковольтным линиям электропередач.

При обыске, проведенном полицейскими при силовой поддержке Росгвардии по местам расположения майнинговых ферм, изъято около 5000 единиц различного оборудования. Оно предназначалось для получения криптовалюты.

По месту работы должностного лица, способствовавшего незаконной деятельности, оперативники изъяли документацию, средства связи и другие предметы.

По предварительным оценкам, причиненный противоправной деятельностью ущерб составил более 190 млн рублей.

В отношении одного из фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а другого – подписка о невыезде.

Продолжаются мероприятия по установлению всех соучастников, сообщило МВД.