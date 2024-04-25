Глава Минфина: в России нужна «донастройка» налогов

Министр финансов на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил, что в стране назрела необходимость налоговой «донастройки».

Конкретные предложения по работе налоговой системы министерство обсудит с бизнесом в середине мая 2024 года. Об этом пишет ТАСС.

«Планируем обсудить конкретные предложения в середине мая, обсудить их с бизнесом, с парламентом с тем, чтобы подготовить соответствующие проекты законодательных актов и принять их в весеннюю сессию», — сказал Силуанов.

В послании Федеральному собранию Путин предложил модернизировать фискальную систему и сделать так, чтобы налоговое бремя справедливо распределялось. Об этом мы писали тут.