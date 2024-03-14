📈Путин: справедливое распределение налогового бремени — это прогрессивный налог

13 марта 2024 года президент дал большое интервью журналистам, в котором, в частности, снова подтвердил свою приверженность ввести прогрессивную шкалу налогообложения. Только ли по НДФЛ, Путин не уточнил.

Ранее в ходе обращения к Федеральному Собранию президент сказал, что распределение налогового бремени должно стать более справедливым в России и предложил правительству «подумать» на этот счет.

Журналист Д. Киселёв поинтересовался, в каком направлении подумать:

Вы знаете, действительно, распределение налогового бремени должно быть справедливым в том смысле, что в общую казну, что называется, на решение общенациональных задач, прежде всего на решение задач по борьбе с бедностью, все-таки больше должны выделять корпорации, юридические и физические лица, которые больше зарабатывают, если сказать простыми словами. — заявил Путин.

Президент подтвердил, что речь идёт о прогрессивном налоге, но сейчас в детали не хотел бы вдаваться: «над этим нужно поработать» (в Госдуме уже подтвердили, что разработка законопроекта стартовала).

По его словам, эту систему нужно построить таким образом, чтобы она действительно давала большую отдачу для решения прежде всего социальных вопросов и задач, стоящих перед государством в этой области.

Так, снизят налоговое бремя для многодетных семей и ещё ряд шагов.

Мне кажется, что общество воспримет это абсолютно нормально. — заключил Путин.

Он сообщил, что в самое ближайшее время правительство должно определиться с системой налогообложения: «но не трогать ее больше, чтобы она была стабильной». Это самая главная просьба и требование со стороны бизнеса. Депутаты Госдумы уже готовят предложения.

Путин не думает, что прогрессивный налог кого-то спугнёт, так как налоговая система устоялась:

Даже те, которые были ярыми сторонниками плоской шкалы, авторами плоской шкалы, сейчас считают, что в целом мы созрели для того, чтобы действовать гораздо более избирательно. — добавил президент.

Позицию главы государства прокомментировал его пресс-секретарь Песков. Об этом в нашей новости здесь.