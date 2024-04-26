Минфин: Россия занимает 3-е место по майнингу

Министерство финансов ожидает, что Госдума примет законопроекты, которые разрешат применять криптовалюту для расчетов по внешнеэкономическим контрактам.

Замминистра финансов Иван Чебесков заявил, что сейчас Россия находится на третьем месте в мире по объемам майнинга.

Минфин подготовил законопроекты, которые позволят запустить экспериментально-правовой режим для использования продуктов майнинга во внешнеэкономических расчетах. Ожидается, что эти документы примут в Госдуму в весеннюю сессию. Об этом сказано в телеграм-канале министерства.

Регулирование рынка частных цифровых валют необходимо, чтобы, во-первых, больше понимать, что на этом рынке происходит, как он работает, понимать мотивацию участников и защитить наших граждан. А также, чтобы в последующем использовать эти наработки для большей цифровизации нашего собственного рынка, — сказал Чебесков.

29 февраля 2024 года Центробанк рекомендовал финансовым компаниям сократить деятельность, связанную с цифровыми валютами. Это несет риски вовлечения клиентов в противоправную деятельность, в частности, схемы отмывания доходов.

Недавно мы писали, что 5 банков, Центробанк и Росфинмониторинг участвуют в пилотном проекте по выявлению связей обычных денег с криптовалютой.