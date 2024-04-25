Банки начали тестировать сервис «Знай своего криптоклиента»

Пять банков, Центробанк и Росфинмониторинг участвуют в пилотном проекте по выявлению связей обычных денег с криптовалютой.

Центробанк и Росфинмониторинг создают платформу, которая позволит выявить связи операций клиента с криптовалютой.

В пилотном проекте участвуют пять крупных банков, они учатся проводить криптокомплаенс, а также отрабатывают основные процедуры на платформах «Знай своего криптоклиента» и «Знай свою криптотранзакцию». Об этом пишет РБК.

«Задача, которая стоит перед нами, — это выявление связи между фиатными и криптооперациями. У кредитных организаций на текущий момент есть все возможности для работы с фиатом, но криптовалютные транзакции сейчас все равно рассматриваются отдельно», — сказал директор по управлению портфелем проектов компании «Иннотех» Илья Бушмелев.

Сейчас работает платформа Центробанка «Знай своего клиента», которая позволяет анализировать финансовые операции клиентов банков и относить их в одной из трех групп риска. Если клиент с высоким риском окажется в «красном» секторе, то его лишат возможности проводить платежи.

В конце третьего квартала 2023 года российские пользователи криптобирж держали в электронных кошельках 96,9 тыс. биткоинов или 255 млрд рублей.