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Социальный вычет

Вскрыта афера с получением вычетов за стоматологию

В Смоленской области направлено в суд уголовное дело о мошенничестве при получении социальных налоговых вычетов по НДФЛ за лечение.

Две жительницы, работавшие администраторами в частной стоматологической клинике, знали, что в соответствии с налоговым законодательством гражданам, обращающимся за дорогостоящими видами лечения, положены социальные налоговые вычеты. В силу возложенных на них обязанностей они располагали возможностью оформления финансово-хозяйственных документов, подтверждающих оказание пациентам платных медицинских услуг.

По версии следствия, на протяжении нескольких лет они вступили в сговор с 16 лицами, изготовили договоры о платном оказании им медицинских услуг и комплекты документов для подачи в налоговые органы, на основании которых, соучастники, обратившись в налоговую инспекцию, получили социальные вычеты.

Похищенными таким образом денежными средствами подельники распорядились по своему усмотрению, разделив их между собой в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями. Ущерб бюджету составил около 1 млн рублей.

МВД сообщило, что следственной частью УМВД по Смоленской области окончено предварительное расследование уголовного дела по обвинению группы лиц в мошенничестве. Материалы с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

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