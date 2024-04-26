Приняты новые условия промышленной ипотеки

Министерство промышленности и торговли совместно с Минфином и Минэкономразвития выработали новые условия реализации механизма «промышленной ипотеки» с учетом анализа итогов 2023 года.

Так, участие в программе будет доступно для:

предприятий с выручкой до 2 млрд рублей;

малых технологических компаний — с выручкой до 4 млрд.

При этом нужно вести деятельность в сфере ведения Минпромторга России.

Также для повышения эффективности прогнозирования потребности в субсидиях для новых заемщиков вводится «плавающая» формула расчета льготной процентной ставки. Это нужно, если ключевая ставка ЦБ превышает 10%. Тогда льготная ставка для заемщика будет возрастать в зависимости от значения ключевой ставки. Иначе будут прежние базовые ставки: 3% для технологических компаний и 5% для иных заемщиков.

Как и прежде, кредиты в рамках программы выдают на срок до 7 лет на общую сумму до 500 млн рублей. Разницу между льготной и рыночной ставками банкам компенсирует государство.