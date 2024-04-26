Налоговики не будут штрафовать, если просрочка НДФЛ произошла из-за технических ограничений

Штрафовать за просрочку из-за технических сбоев инспекторы не будут. Инспекторы разъяснили, что делать, если неквалифицированная электронная подпись (НЭП) для подачи декларации НДФЛ не сгенерировалась.

Декларационная кампания по НДФЛ в 2024 году началась 1 января и продлится по 2 мая. Налоговики обещают не штрафовать компании, которые не успеют отчитаться из-за технических ограничений.

«В случае невозможности сдачи декларации в срок до 2 мая из-за технических ограничений, налоговый орган не будет применять штрафные санкции в отношении таких налогоплательщиков», — процитировали представителей ФНС РИА Новости.

Также налоговики напомнили предпринимателям, что пользователи личного кабинета могут подписать декларации квалифицированной электронной подписью, если она у них есть. Кроме этого подать декларацию можно в МФЦ или в ИФНС лично.