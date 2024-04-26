Пошли проблемы со сдачей 3-НДФЛ через личный кабинет

Чтобы сдать 3-НДФЛ электронно через личный кабинет налогоплательщика, надо сгенерировать там неквалифицированную электронную подпись. Обычно это процесс быстрый, но сейчас с этим проблемы.

Об этом рассказывают подписчики нашего telegram-канала «Красный уголок бухгалтера».

Процесс генерации НЭП в личном кабинете идет уже 3 дня и когда он завершится – непонятно. А сроки поджимают. Сдать 3-НДФЛ при продаже имущества надо до 2 мая.

Отметим, что аналогичные жалобы на долгую генерацию НЭП были в начале года. Тогда тоже люди формировали 3-НДФЛ и ждали неделю, когда ее наконец-то можно будет отправить.

Впрочем, сейчас ФНС обещает не штрафовать за позднюю сдачу 3-НДФЛ, если просрочка произошла из-за проблем с генерацией НЭП.