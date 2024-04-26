Суд взыскал с IKEA 12,9 млрд рублей

По заявлению ФНС с дочерней компании IKEA в России взыскали почти 13 млрд рублей.

Арбитражный суд Москвы признал недействительной сделку о перечислении ООО «Торг» (структура шведской компании IKEA в России) более 12,9 млрд рублей в адрес ирландской компании Fami Limited. Заявление о взыскании подала ФНС, сказано на сайте картотеки арбитражных дел.

7 марта 2024 суд удовлетворил заявление ФНС и арестовал имущество ООО «Торг», включая денежные средства на сумму 12,9 млрд рублей. Исключение сделали для денег, которые предназначены для выплаты зарплаты, уплаты налогов, сборов и штрафов.

ООО «Торг» учредила компания Ingka Holding Europe B.V., которая управляет торговыми объектами IKEA и «Мега» в разных странах.

В марте 2022 года IKEA объявила о приостановке деятельности в России. В марте 2023 года компания продала последнее производство в России — «ИКЕА Индастри Новгород». Ее покупателем стала фирма «Инвест Плюс», которая на 99% принадлежит совладельцу Slotex Вадиму Осипову.

В сентябре 2023 года Газпромбанк стал владельцем торговых центров «Мега» в РФ.