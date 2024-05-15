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ВЭД

Президент поддержал создание координационного центра для работы российского бизнеса на новых рынках

Сейчас все министерства работают с новыми рынками, все крупные компании работают с новыми рынками, но это все происходит в рамках каждого из направлений, за которое отвечает то или иное ведомство или компания.

Андрей Северилов, председатель совета директоров транспортной группы FESCO, член правления РСПП предложил главе государства создать межведомственный координационный центр, который объединил бы усилия министерств по выполнению ими локальных подведомственных задач, Российского экспортного центра — РЭЦ и крупного российского бизнеса по синхронизации деятельности на новых рынках.

Речь идет об организации устойчивых логистических цепочек на новых рынках в ключевых зарубежных регионах — Африки, Южной Америки, странах Юго-Восточной Азии.

Президент отреагировал положительно:

«Да, в этом точно есть смысл. Здесь нельзя создавать каких-то монополий, создавать какие-то преимущества одной компании перед другой, но какой-то регулирующий центр, внимательно наблюдающий за тем, что происходит на отдельных рынках, – мне кажется, это полезно», — сказал Путин на съезде РСПП.

Северилов отметил, что на примере работы с африканскими странами видна некоторая несогласованность действий российского бизнеса, действующего разнонаправленно, пытающегося самостоятельно заходить на новые рынки, и сложности африканских партнеров, которые также пытаются нащупать пути к российскому бизнесу.

Не исключено, что ВЭБ и Российский экспортный центр – РЭЦ возьмут на себя функцию отслеживания работы бизнеса по новым направлениям.

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