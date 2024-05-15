Набиуллина: ключевая ставка 16% может держаться до конца года

Сейчас Центробанк не видит устойчивой дезинфляции, при которой возможен пересмотр ключевой ставки. Спрос все еще опережает возможности производства.

Центробанк не исключил сохраненияключевой ставки 16% до конца 2024 года. Если не изменятся значения инфляции, ставку пересматривать не будут. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по результатам заседания Совета директоров.

«Мы пока не видим экономических тенденций, как правило, характерных для устойчивой дезинфляции. Рост спроса по-прежнему опережает возможности предложения. Это значимый источник инфляционного давления», — заявила Эльвира Набиуллина.

Банк России ожидает, что с учетом денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,3–4,8% в 2024 году и вернется к 4% в 2025.

По данным на март 2024 года, инфляция в стране находится на уровне 7,7%. Главным ограничением для расширения выпуска товаров и услуг регулятор назвал дефицит трудовых ресурсов.