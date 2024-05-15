Как ваши интернет-бухгалтерии уменьшают налог на взносы? Опрос

Одна из подписчиц рассказала нам о том, как устроен расчет налога по УСН в онлайн-бухгалтерии Тинькофф, и прислала нам скрины переписки с поддержкой. Нас подход удивил и мы решили устроить опрос — а как работают ваши онлайн-бухгалтерии?

Подписчица — ИП на УСН «доходы», она пользуется онлайн-бухгалтерией в приложении Тинькофф и решила посчитать авансовый платеж по налогу за 1 квартал.

Напомним, что сумма фиксированных взносов ИП в 2024 году равна 49 500 рублей. Сумма налога у ИП за 1 квартал 2024 года выше этой суммы, и предприниматель рассчитывала, что, учитывая еще 1% взносов за этот год, сервис посчитает ей нулевой платеж. Но оказалось, что онлайн-бухгалтерия считает по-другому.

Здесь и далее скрины из переписки ИП с поддержкой, предоставленные подписчицей «Клерка».

То есть сервис считает налог для ИП по собственным правилам. Может что-то я не так поняла, подумала предприниматель и решила уточнить.

Тут ИП возразила, что есть ведь письмо ФНС, где ведомство дает добро уменьшать налог в 2024 году на взносы в 1% 2024 года. Но система Тинькофф на эти правила не настроена.

А вы пользуетесь онлайн-бухгалтерией? Как она считает вам уменьшение налога? Пройдите наш анонимный опрос и оставляйте ниже комментарии.