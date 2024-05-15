👈 Налоговики автоматически делают зачет сальдо ЕНС в счет имущественных налогов физлиц

Такой автоматический зачет отменить нельзя, поясняет Минфин в письме от 13.02.2024 № 03-02-08/12248.
Между тем, такая переплата может быть направлена на погашение задолженности по иным налогам и взносам этого человека.
Напомним, в прошлом году многие ИП столкнулись с тем, что деньги на ЕНС, предназначенные для уплаты других налогов, у них зарезервировали под имущественные налоги, срок уплаты которых еще не наступил.
Например, вот типичная ситуация для октября: ИП заплатил страховые взносы за работников (срок уплаты – 28.10), а ФНС их тут же перевела в резерв в счет имущественных налогов (срок уплаты – 01.12).
После наступления срока уплаты взносов резерв по имущественным налогам должны расформировать и направить деньги на взносы.
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