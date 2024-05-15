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Сальдо ЕНС

👈 Налоговики автоматически делают зачет сальдо ЕНС в счет имущественных налогов физлиц

Если к моменту формирования налогового уведомления на уплату налогов за квартиру, авто, дачу и участок на вашем ЕНС были есть какие-то деньги, то их автоматически засчитывают в счет предстоящей обязанности по уплате налогов. И назад хода нет.

Такой автоматический зачет отменить нельзя, поясняет Минфин в письме от 13.02.2024 № 03-02-08/12248.

Между тем, такая переплата может быть направлена на погашение задолженности по иным налогам и взносам этого человека.

Напомним, в прошлом году многие ИП столкнулись с тем, что деньги на ЕНС, предназначенные для уплаты других налогов, у них зарезервировали под имущественные налоги, срок уплаты которых еще не наступил.

Например, вот типичная ситуация для октября: ИП заплатил страховые взносы за работников (срок уплаты – 28.10), а ФНС их тут же перевела в резерв в счет имущественных налогов (срок уплаты – 01.12).

После наступления срока уплаты взносов резерв по имущественным налогам должны расформировать и направить деньги на взносы.

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👈 Налоговики автоматически делают зачет сальдо ЕНС в счет имущественных налогов физлиц

Если к моменту формирования налогового уведомления на уплату налогов за квартиру, авто, дачу и участок на вашем ЕНС были есть какие-то деньги, то их автоматически засчитывают в счет предстоящей обязанности по уплате налогов. И назад хода нет.

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