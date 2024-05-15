Как майские праздники влияют на выплату зарплаты за апрель: таблица

Смотрите в нашей таблице, когда платить аванс и зарплату за апрель в зависимости от установленных сроков выплаты в компании.
Установленные сроки, число
Когда надо платить
Аванс
Зарплата
Аванс
Зарплата
15
30
15.04
27.04
16
1
16.04
27.04
17
2
17.04
02.05
18
3
18.04
03.05
19
4
19.04
03.05
20
5
19.04
03.05
21
6
19.04
06.05
22
7
22.04
07.05
23
8
23.04
08.05
24
9
24.04
08.05
25
10
25.04
08.05
26
11
26.04
08.05
27
12
27.04
08.05
28
13
27.04
13.05
29
14
27.04
14.05
30
15
27.04
15.05
Производственный календарь смотрите тут.
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