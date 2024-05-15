Как майские праздники влияют на выплату зарплаты за апрель: таблица

👩‍💻Популярные CRM для бухгалтерского аутсорсинга. Опрос

Не важно, у вас аутсорсинговая компания или бы бухгалтер-фрилансер с большим количеством клиентов или даже с помощниками. Невозможно держать в голове все сделки, выставленные счета, проведенные переговоры, не говоря уже о сроках сдачи отчетов и выдаче задач подчиненным. На помощь приходят CRM.