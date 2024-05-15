₽ Заказать рекламу
Зарплата

Как майские праздники влияют на выплату зарплаты за апрель: таблица

В начале мая много выходных и праздничных дней. Если срок выплаты аванса или зарплаты за 2-ую половину месяца выпадает на эти дни то выплатить надо накануне.

Смотрите в нашей таблице, когда платить аванс и зарплату за апрель в зависимости от установленных сроков выплаты в компании.

Установленные сроки, число

Когда надо платить

Аванс

Зарплата

Аванс

Зарплата

15

30

15.04

27.04

16

1

16.04

27.04

17

2

17.04

02.05

18

3

18.04

03.05

19

4

19.04

03.05

20

5

19.04

03.05

21

6

19.04

06.05

22

7

22.04

07.05

23

8

23.04

08.05

24

9

24.04

08.05

25

10

25.04

08.05

26

11

26.04

08.05

27

12

27.04

08.05

28

13

27.04

13.05

29

14

27.04

14.05

30

15

27.04

15.05

Производственный календарь смотрите тут.

Начать дискуссию

Экономика России

Набиуллина: ключевая ставка 16% может держаться до конца года

Сейчас Центробанк не видит устойчивой дезинфляции, при которой возможен пересмотр ключевой ставки. Спрос все еще опережает возможности производства.

1

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Обзоры для бухгалтера

Беременная сотрудница может отказаться от работы и продолжить получать зарплату. 🤰«Ночной бухгалтер» № 1673

Для работодателя беременные сотрудницы представляют довольно проблемную часть персонала. Их почти невозможно уволить и нужно все время балансировать на грани соблюдения интересов сотрудницы и своих собственных. Это удается не всегда.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
НДФЛ

Минфин не готов освободить от налога дивиденды на ИИС

Инвесторы будут платить НДФЛ с дивидендов, которые они получили от акций на индивидуальном инвестиционном счете.

Календарь вебинаров

9
Лучшие спикеры, новый каждый день
Банки

ЦБ повысит надбавки по необеспеченным потребительским кредитам

Чтобы ограничить долговую нагрузку населения, регулятор ужесточает требования к банкам. Они будут больше платить за риски.

Банки

Сбер переведет заблокированные активы на отдельное юрлицо

До 31 декабря 2024 года подсанкционные банки имеют право перевести заблокированные активы и обязательства перед иностранными кредиторами на новую компанию.

Общество

Министр труда: в регионах злоупотребляют материнским капиталом

Власти предлагают устанавливать пригодность для жилой недвижимости, которую покупают получатели материнского капитала.

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Законопроекты

В России могут ввести программу «Сельскохозяйственный гектар»

Зампредседателя Госдумы Ирина Яровая предложила сформировать специальную программу «Сельскохозяйственный гектар».

CRM

👩‍💻Популярные CRM для бухгалтерского аутсорсинга. Опрос

Не важно, у вас аутсорсинговая компания или бы бухгалтер-фрилансер с большим количеством клиентов или даже с помощниками. Невозможно держать в голове все сделки, выставленные счета, проведенные переговоры, не говоря уже о сроках сдачи отчетов и выдаче задач подчиненным. На помощь приходят CRM.

2
Банки

Суд начал принудительную ликвидацию банка «Стрела»

В ходе ликвидации вкладчики и кредиторы получат свои средства. Процедуру будет проводить Агентство по страхованию вкладов.

Наталия Лукина
Интервью

Я руководитель, который никогда не уйдет от микроменеджмента, плохо это или хорошо. Интервью с Мариной Снеговской

Издатель «Клерка» Марина Снеговская рассказала о работе редакции, о том, чем не может пожертвовать «Клерк» и причем тут вечная гонка.

Я руководитель, который никогда не уйдет от микроменеджмента, плохо это или хорошо. Интервью с Мариной Снеговской
12
ЕНП (единый налоговый платеж)

У ИП личные и предпринимательские налоги идут на одном ЕНС

НК не предусматривает разделение ЕНС на единый налоговый счет индивидуального предпринимателя и на ЕНС его же как физлица, не являющегося ИП.

1
Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: жительница Великобритании приютила 74 детей, уборку улиц доверят роботам, а в Крым пришли дожди с песком

Подготовили обзор главных событий дня — 26 апреля 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

2

Разборы законов

1 269
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Экспорт

Росфинмониторинг: экспортеры не нарушают указ о продаже валютной выручки

Крупнейшие экспортеры выполняют требования властей в полном объеме и продают выручку по внешнеторговым контрактам на территории РФ.

Пользователи интернета

Фейковых приложений банков стало на 25% больше

Мошенники пользуются тем, что иностранные магазины мобильных приложений блокируют официальный банковский софт, и предлагают пользователям скачать фейковые приложения.

Налоги, взносы, пошлины

Налоговикам можно задавать вопросы только про свои налоговые дела, но не про чужие

Абы кому ФНС не дает разъяснения по налогам.

2
Страховые взносы

Хочу научиться инвестировать в бизнес. Топ–16 площадок и телеграм–каналов для обучения

Финансовое образование (хотя бы на базовом уровне) — это один из первых шагов, которые стоит сделать перед тем, как вкладывать куда-либо деньги. На каких площадках и телеграм-каналах можно научиться инвестировать в бизнес?

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
Законопроекты

Губернаторам хотят разрешить продлевать майские праздники

В Госдуме хотят разрешить местным властям давать больше выходных в майские праздники. Но только если большинство жителей поддержит перенос выходных с новогодних праздников.

7
Projecto.pro
Менеджмент

Применение метода Критического Пути в управлении проектами

Любой проект является многозадачным, и часть задач находится во взаимной зависимости. В результате одни из них оказывают воздействие на решение других. Те из задач, что имеют наибольшее значение, должны находиться под непрерывным контролем.

Применение метода Критического Пути в управлении проектами

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Уведомления о КИК

Физлицам до 2 мая нужно сдать уведомления о КИК

Если не представить уведомление о контролируемой иностранной компании, придется заплатить штраф в размере 500 000 рублей.

Интересные материалы

Фиксированные взносы ИП

Как ваши интернет-бухгалтерии уменьшают налог на взносы? Опрос

Одна из подписчиц рассказала нам о том, как устроен расчет налога по УСН в онлайн-бухгалтерии Тинькофф, и прислала нам скрины переписки с поддержкой. Нас подход удивил и мы решили устроить опрос — а как работают ваши онлайн-бухгалтерии?