Не забудьте уплатить налоги до 2 мая

28 апреля – выходной день, поэтому срок уплаты налогов переносится на ближайший рабочий день 2 мая.

До 2 мая включительно надо уплатить:

НДС – первый платеж (1/3) за 1 квартал 2024;

налог на прибыль – за 1 квартал и первый платеж за 2 квартал;

земельный налог – за 1 квартал;

транспортный налог – за 1 квартал;

налог на имущество – за 1 квартал;

налог по УСН – за 2023 год (ИП);

аванс по УСН – за 1 квартал;

страховые взносы – за март;

НДФЛ – удержанный с выплат с 1 по 22 апреля.

Также не забудьте до 3 мая сдать уведомление на НДФЛ, удержанный с выплат с 23 по 30 апреля.

Календарь налогоплательщика на 2024 год смотрите тут.

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