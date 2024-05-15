Не забудьте уплатить налоги до 2 мая

До 2 мая включительно надо уплатить:
НДС – первый платеж (1/3) за 1 квартал 2024;
налог на прибыль – за 1 квартал и первый платеж за 2 квартал;
земельный налог – за 1 квартал;
транспортный налог – за 1 квартал;
налог на имущество – за 1 квартал;
налог по УСН – за 2023 год (ИП);
аванс по УСН – за 1 квартал;
страховые взносы – за март;
НДФЛ – удержанный с выплат с 1 по 22 апреля.
Также не забудьте до 3 мая сдать уведомление на НДФЛ, удержанный с выплат с 23 по 30 апреля.
Календарь налогоплательщика на 2024 год смотрите тут.
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