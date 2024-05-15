Мосбиржа выявила схему отмывания денег через площадку

Компании покупают неликвидные ценные бумаги, а потом разгоняют стоимость этих активов через Telegram-каналы.

Московская биржа заявила о потенциальной схеме отмывания средств с привлечением незаконных криптообменников. Юридическое лицо открывает брокерский счет и покупает на торгах неликвидные бумаги, а потом разгоняет цену на них с помощью Telegram-каналов.

После чего компания по договору купли-продажи, но без реальной оплаты, передает ценные бумаги физлицу за пределами торговой биржевой площадки. Затем розничный инвестор вносит деньги на свой счет и продает, получая «легальный» доход. Об этом пишут «Ведомости».

Мосбиржа считает, что подобные схемы могут применяться в противоправных действиях и в расчетах с криптовалютами. Однако площадка борется с отмыванием путем создания правильного ценообразования. Кроме того, за манипулирование рынком может грозить до 7 лет лишения свободы и штраф в размере до 1 млн рублей.