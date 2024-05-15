С 1 мая между своими банковскими счетами можно переводить без комиссии и до 30 млн рублей

Отправить деньги на свой счет в другие банки можно без комиссий. Также кредитным организациям запрещено ограничивать размер и число переводов в пределах 30 млн рублей.

1 мая вступает в силу закон, который запретит банкам брать комиссию за перевод средств клиентов на их же собственные счета в других кредитных организациях. Максимальная сумма таких операций ограничена 30 млн рублей в месяц.

«Человек имеет право распоряжаться собственными средствами по своему усмотрению. Открывая в банке счет или вклад, гражданин и так оплачивает банковские услуги. Важно, чтобы он имел возможность без каких-либо финансовых препятствий забрать или перевести эти деньги», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Отправить средства без комиссий будет можно по системе быстрых платежей (СБП) и по реквизитам. Для переводов средств другим людям по СБП действует ограничение — без комиссии пройдет не больше 100 000 рублей, а при операциях свыше лимита придется заплатить не больше 0,5% или максимум 1,5 тыс. рублей.