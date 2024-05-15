Изменятся акцизы на российские вина

Игристые вина и российское шампанское будет облагаться акцизом в размере 119 рублей. В первоначальной версии законопроекта депутаты планировали увеличить этот налог до 141 рубля.

Владимир Путин подписал закон, по которому с 1 мая 2024 года снизятся ставки акцизов на игристые вина российского производства на 15,6%.

Акциз на игристые вина и российское шампанское составит 119 рублей за 1 литр. Раньше авторы законопроекты планировали повысить акциз до 141 рубля.

Кроме того, изменятся правила расчета акциза на крепленое вино. Пока что он начисляется с учетом литража безводного спирта, а с 1 мая будут считать налоги с литра готовой продукции. Ставка до конца 2024 года составит 141 рубль, в 2025 вырастет до 147 рублей, а в 2026 году — до 153 рублей за литр.

При этом производители всех видов вина будут освобождены от уплаты в бюджет авансовых платежей по акцизам. По мнению властей, такой подход поддержит российских виноделов, а их продукция получит конкурентное преимущество перед иностранными поставщиками.